أسطول بحر قزوين يحصل على منظومة الصواريخ "بال"

حصل أسطول بحر قزوين على أول مجمع للصواريخ البالستية الساحلي "بال"، أقيم حفل تسليم المجمع في داغستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وقالت الخدمة الصحفية: "المجمع الصاروخي الساحلي "بال" مصمم للدفاع الساحلي عن أماكن النشر الدائم للسفن، التي تضمن الأمن في مياه بحر قزوين والوحدات البرية لأسطول بحر قزوين".

وأكدت الخدمة أن المنظومة الصاروخية صنعت للسيطرة على المياه الإقليمية وحماية القواعد العسكرية البحرية وغيرها من المنشآت الساحلية، وكذلك لتدمير فرق الإنزال البحرية.

والمنظومة الصاروخية الساحلية "بال" عبارة عن نظام متنقل على هيكل إم3كي تي-7930، وفيها مركزين للقيادة الذاتية الدفع و4 منصات إطلاق التي تحتوي على 8 صواريخ مجنحة خي-35/خي-35أو، وكذلك مركبة نقل وشحن.

يبلغ مدى المجمع حوالي 120 كيلومترًا لصاروخ خي-35 و 260 كيلومترًا لصاروخ خي-35أو.