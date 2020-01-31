كيف صنعت أول مسدسات سوفيتية...فيديو

كانت أول مسدسات سوفيتية هي مسدسات بريلوتسكي وكوروفين. وكان مسدس نظام ناغان في العشرينات من القرن الماضي عفا عليه الزمن، لذلك تقرر صنع سلاح جديد، واقترح المصممون عدة خيارات.

أحد الشروط الرئيسية – يجب أن يكون المسدس الجديد أوتوماتيكي. ولكن لم يكن واضحًا كيف سيكون هذا السلاح، وما الرصاصات التي ستستخدم فيه، وكيف يجب أن يكون شكله. يروي الكاتب والمؤرخ أندريه أولانوف في مقطع فيديو من إعداد "كلاشينكوف ميديا" كيف بدأ التصميم.

نتيجة الأعمال، قدم المصممون مسدسين للاختبار - بريلوتسكي وكوروفين. تم اختبار كلتا العينات في 1927-1928. كانت مصنوعة لتستخدم رصاصات7,65х17 ملم.

ولوحظ أن مسدسات بريلوتسكي، وخاصة الإصدار بدون تصويب ذاتي، كانت لها ميزة واضحة على عينات كوروفين. وفقا للخبير أولانوف، كانت المشكلة الرئيسية في جودة تصنيع العينات. كانت غير مطلوبة. كانت البلاد تستخدم عيار جديد للرصاصات.

تم تقديم اقتراح لزيادة العيار إلى 9 ملم أو لزيادة التأثير لرصاصة 7.65 ملم. استقروا على الرصاصة المثالية 7.63х25 مم. في يوليو/تموز 1930، ظهر فيدور توكاريف ومسدسه TT في اختبار المسدسات الصغيرة والكبيرة من التصنيع الأجنبي والمحلي جنبا إلى جنب مع الأسماء المألوفة بريلوتسكي وكوروفين.

يقول الكثيرون أن مسدس TT لديه أوجه تشابه مع براونينغ. في العينات السابقة، يكون هذا أكثر وضوحًا: الصمامات الأوتوماتيكية الشهيرة. وأصبح مسدس تي تي الأفضل للخدمة.