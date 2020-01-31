"ألماز أنتي" تعرض أحدث منظومة دفاع جوي "فيكينغ" في الهند

وسيعقد المعرض الدولي للأسلحة البرية والبحرية "DEFEXPO INDIA – 2020" في الفترة من 5 إلى 8 فبراير/شباط 2020 في مدينة لكناو، ولاية أوتار براديش (جمهورية الهند).

وقالت الخدمة الصحفية: "لأول مرة سيقدم المجمع نماذج منظومة الدفاع الجوي "فيكينغ"، بما في ذلك نموذج للصاروخ الموجه 9إم317إم ي من المنظومة بمقياس 1:3 في إطار معرض DEFEXPO INDIA-2020".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض الأنظمة الصاروخية إس-400 "تريومف" وإس-300في إم "أنتي-2500" و"تور-إم2إيه و"نور-إم2كي" و"تورإم2كي إم" و"ريف-إم" و"شتيل-1"، في صورة نماذج، مواد فيديو، كتيبات وملصقات. كما سيعرض المجمع صواريخ من أنظمة الصواريخ المدمجة Club-Sو Club-N ومحطة رادار مراقبة المجال الجوي.

وأضاف المكتب الصحفي: "سيتم إيلاء اهتمام خاص في المنتدى لتزويد المشترين المحتملين بالمعلومات والمواد اللازمة لإستعادة وإصلاح المعدات، وكذلك تحديث أنظمة الدفاع الجوي "أوسا-أ كي إم" و"تونغوسكا".