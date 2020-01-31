تحديث منظومة "أوتيوس" في القرم

في مايو/أيار من العام الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الروسية أنه من الممكن تجهيز المجمع بصواريخ جديدة في المستقبل.

أعلن المدير العام لشركة "إن بي أو ماشينوسترايني" في ريوتوف، ألكسندر ليونوف، أن الشركة مستعدة لتحديث المنظومة الساحلية "أوتيوس" الموجودة في القرم.

وقال ليونوف: "لقد قمنا بالعمل على إصلاح "أوتيوس"، والآن نحن نشارك باستمرار في الحفاظ على المجمع في حالة صالحة للعمل. أما ما يخص إعادة تزويدها بالمعدات، هذا يتوقف على خطط وزارة الدفاع. عندما يتم توكلينا بهذه المهمة، سنقوم بتفيذها".

في مايو/أيار من العام الماضي، أفادت وسائل الإعلام أنه في المستقبل يمكن أن تجهز المنظومة بصواريخ جديدة. أضافت الشركة أنه بعد أعمال الإصلاح، نفذت المنظومة عمليات الإطلاق التدريبي بنجاح، مما يؤكد قدرتها على حماية الحدود البحرية الجنوبية.

في يناير/كانون الثاني 2020، أطلقت أوتيوس صواريخ في البحر الأسود أثناء التدريبات. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو للتدريبات المشتركة لقوات الفضاء الروسية والقوات البحرية في البحر الأسود التي أطلقت خلالها الصواريخ من المنظومة.