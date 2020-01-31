الأسطول الروسي يحصل على 55 صاروخ "أونيكس"

أعلن المدير العام لشركة "إن بي أو مشينوسترايني"، ألكسندر ليونوف، أن الشركة سلمت الأسطول العسكري البحري الروسي 55 صاروخا مجنحا مضادا للسفن "أونيكس".

وقال ليونوف: "في إطار طلب وزارة الدفاع، في عام 2019، تم تسليم ثلاث كتائب من منظومة "باستيون" و55 صاروخا مجنحا "أونيكس" المضاد للسفن".

كما أشار ليونوف إلى أن إنتاج "باستيون" مستمر حتى في عام 2020.

منظومة الدفاع الساحلي "باستيون" مصممة لتدمير الأهداف على سطح البحر والسفن من الأنواع المختلفة والقوافل البحرية وحاملات الطائرات في ظروف إطلاق النار المكثف واستخدام الوسائل الردايو-إلكترونية.

"باستيون" ليس قادرا على تدمير الأهداف في البحر وحسب، ولكن أيضا الأهداف الأرضية. هكذا، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، هاجمت المجمعات مواقع الإرهابيين في سوريا، وكان هذا أول استخدام قتالي للمجمع في التاريخ.

أونيكس: صاروخ أسرع من الصوت مضاد للسفن متوسط المدى. ميزته الرئيسية أنه صاروخ متنوع، عنما تم إنشاؤه كان من المقرر استخدامه في الغواصات والسفن والقوارب والطائرات والمنظومة الساحلية.