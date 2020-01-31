"سولنتسيبيك" تحرق العدو... فيديو

أطلقت قاذفة اللهب "سولنتسيبيك" النار في حقل التدريب في مقاطعة كالينيغراد.

ويسبب انفجار الذخيرة الحرارية درجات حرارة عالية جدا 3000 درجة وانخفاض حاد في الضغظ.

فيتم حرق أراضي بمساحة عدة ملاعب لكرة القدم في رجمة واحدة. وهذه عملية الإطلاق الأولى في هذه السنة لقاذفات اللهب في المنطقة العسكرية الغربية.

وتتميز "سولنتسيبيك" بأن مدى إطلاقها الأدنى يشكل 400 متر فقط، ما يسمح للراجمة بالاقتراب من الهدف لمسافة قريبة عند الحاجة.

يشار إلى أن وزن القاذفة 44.3 طن، وطاقمها يتألف من 3 أشخاص، وسرعتها القصوى 60 كم/ الساعة، ومدى إطلاقها الأقصى 6000 متر.