تنفيذ أول طلعة تجريبية لقاذفة "تو-160 إم" المطورة

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمؤسسة: "بتاريخ 2 فبراير جرت أول رحلة للطائرة حاملة الصواريخ والقاذفة " توبوليف 160إم " المطورة، التي تم تطويرها على أساس "توبوليف 160".

الجدير بالذكر أنه خلال أعمال التحديث تم تركيب معدات جديدة للطيران والملاحة، ونظام اتصالات محمول، ونظام تحكم، ومحطة رادار، ونظام حماية راديو- إلكتروني، وكانت نتيجة العمل زيادة ملحوظة في الكفاءة الكلية لمجمع الطيران عند استخدامها وفقًا للتوجيهات.

وتعتبر "توبوليف 160 إم" قاذفة استراتيجية خضعت مؤخرا للتحديث، وقد تم إنشاء أول نموذج أولي من هذا طراز كجزء من برنامج واسع النطاق لتحديث أنظمة الطائرات المقاتلة للطيران الاستراتيجي.