الدفاع الروسية: تم اختبار أحدث صواريخ نظام الدفاع الجوي "إس-500"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن اختبارات أحدث صواريخ نظام الدفاع الجوي اس-500 "بروميتيي" جرت في روسيا العام الماضي، وسيكون هذا النظام جاهزًا لتزويد القوات الروسية به هذا العام.

ونقلت صحيفة "التكنولوجيا اللاسلكية" عن نائب وزير الدفاع قوله: "قامت قوات الدفاع الصاروخي وقوات الدفاع الجوي في عام 2019 بتجرية مجمع الدفاع الجوي إس-500"بروميتيي" مع إطلاق صواريخ جديدة ليس لها مثيل في العالم. ونحن واثقون في أن المنظومة الجديدة ستكون جاهزة لتزويد القوات المسلحة بها في عام 2020".

وأوضح كريفوروتشكو أن المهمة الرئيسية لمنظومة إس-500 تتمثل في التصدي للصواريخ الباليستية متوسطة المدى (الاعتراض الذاتي بمدى إطلاق حتى 3.5 كم) والصواريخ العابرة للقارات في المراحل الأخيرة والوسطى من مسارها".