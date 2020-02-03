الدفاع الروسية توقع العقود اللازمة لبدء تصنيع القاذفة الجديدة "باك دا"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن وزارة الدفاع الروسية اعتمدت التصميمات النهائية للقاذفة الجديدة "باك دا"، التي ستحل محل القاذفات بعيدة المدى "تو-95" في الجيش الروسي.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "التكنولوجيا اللاسلكية" عن نائب وزير الدفاع قوله: "في عام 2019 اعتمدت وزارة الدفاع الروسية التصميمات النهائية للقاذفة "باك دا". وتم الاتفاق على خصائص الطائرة وتوقيع جميع العقود اللازمة لإنتاج النماذج، وتجري المراحل الأولى لبنائها. تجارب الطيران تدخل ضمن "برنامج التسليح الحكومي لعام 2027".

ووفقا لنائب الوزير فإن الطائرة "باك دا" ستكون بديلا للطائرة بعيدة المدة من طراز "تو-95".

وعن الصواريخ العابرة القارات من طراز "سارمات"، قال نائب الوزير: "سيبدأ توريد الصواريخ في عام 2021".

Минобороны РФ подписало контракты для производства новейшего бомбардировщика ПАК ДА:https://t.co/hvx3Qali3H



© Фото: Минобороны РФ pic.twitter.com/zBAtiltssy — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) February 3, 2020

باك دا (تسمية المصنع "المنتج 80")- هي طائرة جديدة تماما، التي يجب أن تحل محل القاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى الحالية من طراز تو-22إم3 وتو-95 وتو-160، بالإضافة إلى إصداراتها الحديثة في المستقبل. ستكون ناقلة بسرعة الصوت للأسلحة العالية الدقة، يتم تصنيعها وفقًا لـ "الجناح الطائر" (دون ذيل). كتلة الإقلاع 145 طنا، الحمولة 30 طنا، ومدى الطيران سيكون 15 ألف كم دون التزود بالوقود. تم تصميم "باك دا" للعمل في درجات حرارة تتراوح من 60 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية ومقاومة آثار العوامل الضارة للانفجار النووي.