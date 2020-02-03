الدفاع الروسية: تزويد القوات المسلحة بالصواريخ الباليستية النووية "سارمات" يبدأ في عام 2021

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الإثنين، أن تزويد القوات المسلحة الروسية بالصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات من طراز "سارمات" سيبدأ في عام 2021.

وقال كريفوروتشكو، في مقابلة مع صحيفة "راديو إليكترونيك تكنولوجيز": "إن أول صواريخ "سارمات" ستدخل الخدمة عام 2021".

في وقت سابق في منتدى"آرميا-2019" لأول مرة كشفت الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ الباليستي "سارمات"، إذ يبلغ مداه 18 ألف كم، وكتلته — 208.1 طن. كتلة الرأس الحربي حوالي 10 أطنان.

طول الصاروخ 35.5 متر، وقطره ثلاثة أمتار. كتلة الوقود 178 طن، ومجهز برأس منقسم مع وحدات من التوجيه الفردي.

نظام صواريخ سارمات هو مجمع استراتيجي روسي من الجيل الخامس. تم إنشاؤه ليحل محل قوات إر-36إم "فويفودا" في القوات.

وبدأ في روسيا عام 2008 إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل [317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي] حتى عام 2020 ، بهدف إيصال نسبة التقنيات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.