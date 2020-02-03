وسائل إعلام ألمانية تقيم فعالية استخدام غواصة "بوسيدون"

أعربت ألمانيا عن قلقها بشأن القدرات الجديدة للجيش الروسي في استخدام إمكاناته النووية ضد الناتو.

الابتكارات العسكرية الروسية الجديدة زادت بشكل كبير من فعالية التأثير الرادع للثلاثي النووي الروسي. ونتيجة لذلك، استلم الجيش الروسي مؤخرًا وسائل أكثر حداثة لإيصال الأسلحة النووية إلى أراضي العدو المحتمل.

هذا جعل وسائل الإعلام الألمانية تبدي قلقًا شديدًا بشأن نتيجة مواجهة مسلحة مفتوحة محتملة بين قوات الناتو والجيش الروسي، حسب موقع "نيو إينفورم".

هكذا، في مقال نشر في المجلة الألمانية Die Welt، لوحظ على وجه التحديد أن أكبر تهديد لجيوش دول الغرب يأتي من أسطول الغواصات الروسي. في الوقت نفسه، ركز الألمان على الغواصات من طراز"بوري"، التي تناور بشكل جيد ومجهزة بصواريخ عابرة للقارات برؤوس نووية قادرة على ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 8000 كم.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت المجلة الانتباه إلى خطر استخدام الغواصة المسيرة الجديدة الواعدة، التي يمكن أن تستخدمها روسيا كأداة قوية لردع عدوان العدو المحتمل لروسيا.

وأشارت المجلة أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك غواصة "بوسيدون" مع إمكانية تزويدها بأسلحة نووية. الآن في مرحلة الاختبار، لكنها ستكون قادرة على إحداث أضرار جسيمة للتحالف الغربي، موضحة خطر استخدام هذه الأسلحة الروسية الجديدة: "لا يمكن للحلف معرفة إحداثياتها أو تدميرها".