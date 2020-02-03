"إس-300" تصد "هجوما" على موسكو... فيديو

تدربت أطقم المقاتلات على عمليات إطلاق صواريخ على بعد 150 كم قبل الاقتراب من المواقع المهمة استراتيجيا في موسكو ومقاطعة موسكو.

تم إجراء مناورات لواء دفاع جوي منفصل في المنطقة العسكرية الغربية لصد الهجمات الجوية واسعة النطاق على مواقع مهمة استراتيجيا للقوات الروسية في مقاطعة موسكو.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية: "تقدمت بطاريات أنظمة الصواريخ "إس-300في" 10 كم في منطقة النشر للقيام بمهام التدريب القتالية. خلال السير تعرضت لهجوم مجموعة تخريبية ونتيجة لذلك نشبت معركة. واستطاعت المنظومة تجنب الهجوم تحت ستار دخاني ومواصلة القيام بالمهام القتالية".

عند الوصول إلى النقطة المشار إليها، تم نشر بطارية إس-300في واستمرت في مراقبة المجال الجوي واكتشاف طائرات العدو الافتراضي والصواريخ الباليستية.

وأضافت الخدمة: "عندما تم اكتشاف الأهداف، قام الطاقم بالتدرب على إطلاق صواريخ على بعد 150 كم قبل الاقتراب من المنشآت المهمة استراتيجياً في موسكو ومقاطعة موسكو".

في المجموع، شارك أكثر من 350 من العسكريين وأكثر من 130 من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة للواء دفاع جوي منفصل في المنطقة العسكرية الغربية في التدريبات.