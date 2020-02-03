الدفاع الروسية تحصل على قمر صناعي جديد

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن مركز "بروغريس" الصاروخي الفضائي يكمل إنتاج القمر الصناعي لرسم الخرائط الجغرافية "بارس-إم" بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القمر الصناعي سيتم تصنيعه قبل ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقال كريفوروتشكو في مقابلة مع صحيفة "التكنولوجيا اللاسلكية: "القمر الصناعي الجديد "بارس-إم" لرسم الخرائط، الذي يطوره مركز "بروغريس" الصاروخي الفضائي، جاهز عمليًا لتسلميه للقوات".

ويشارك مركز "بروغريس" في إنشاء الأجهزة الفضائية للاستطلاع "بارس-إم" و"رازدان". والأن يوجد في المدار جهازين "بارس-إم".