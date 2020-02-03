روسيا تطور مدرعات "الفارس" للقطب الشمالي

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أنه تم إنشاء مركبات المشاة القتالية "ريتسار" (الفارس) لتسليح وحدات من القوات البرية في القطب الشمالي.

وقال كريفوروتشكو في مقابلة مع صحيفة "التكنولوجيا اللاسلكية": "بشكل عام، تم إيلاء الكثير من الاهتمام لإعادة تسليح القوات البرية. ويكفي أن نلاحظ أن هذا النوع من القوات المسلحة يمثل ربع إجمالي التمويل في برنامج التسليح الحكومي-2022. وقد مكّن ذلك من الحصول على دبابات حديثة "تي-90أ إم" و"تي-80بي في إم" و"تي-72بي 3 إم" وبي إم بي-2إم "بيريجوك" و"بي إم بي-3إم" و"بي تي إر-82إم" ودبابات جديدة تي-14 "أرماتا" ومركبات المشاة القتالية "كورغانيتس-25" و"بوميرانغ" و"ريتسار" القطبي"".

كما تضمنت هذه القائمة مدافع هاوتزر الذاتية الدفع "كاليتسيا-سي في" وقاذفة اللهب "تورنادو غي/إس" و"أورافان-1إم" ومنظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" ومنظومات مضادة للدبابات "خاريزانتيما-إس" و"كورنيت-دي1" ومنظومة الدفاع الجوي "إس-300في4" و"بوك-إم3" و"تور-إم2" والقطبي "تور-إم2دي تي" والمنظومات الروبوتية والمركبات القتالية "بيإم دي-4إم" ومركبة النقل المدرعة بي تي إر-إم دي إم "راكوشكا".

لا توجد معلومات رسمية حول السلاح الجديد لوحدات القطب الشمالي، ولكن وفقًا لمصادر مفتوحة، يجب أن تصبح مركبة المشاة القتالية من الجيل الجديد "ريتسار" السلاح القتالي الرئيسي للوحدات المشتركة العاملة في القطب الشمالي.