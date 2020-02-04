عملية إنزال من "تيرميناتور" الروسية بمظلات "أرباليت-2"... فيديو

تدربت القوات الخاصة في المنطقة العسكرية الشرقية على تقنية القفز المظلي الدقيق باستخدام مظلات "أرباليت-2" من المروحية "مي-8أإم تي شي" (تيرميناتور) من ارتفاع 600 حتى 800 متر.

قامت القوات الخاصة في المنطقة العسكرية الشرقية بالقفز بالمظلات للتأكد من دقتها. تم استخدام أحدث أنظمة المظلات "أرباليت-2"، التي دخلت الخدمة هذا العام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "قبل القيام بالقفزات، أكمل الجنود دورة تدريبية خاصة، حيث قاموا بتدريب مهاراتهم في وضع المظلات وبالتمارين الخاصة للهبوط الآمن".

وتم القفز من المروحيات إلى مواقع مختلفة لا تزيد مساحتها عن 20 متر مربع.

وأضافت الوزارة: "نتيجة للتدريب، أظهر العسكريون مهارة عالية في التحكم في المظلات".

نظام المظلات "أرباليت-2" للأغراض الخاصة مخصص لإنزال مجموعات من القوات الخاصة وتوصيل البضائع.