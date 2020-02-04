مانتوروف: اختبارات دبابة "أرماتا" الحكومية تنتهي هذا العام

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه من المقرر الانتهاء من الاختبارات الحكومية للدبابات على منصة "أرماتا" هذا العام.

وقال مانتوروف: "من المقرر الانتهاء من اختبارات الحكومة لدبابات "أرماتا" في عام 2020. ووفقًا لنتائج الاختبارات، ستحدد وزارة الدفاع الروسية وقت تسليم المعدات من الإنتاج الضخم إلى الوحدات العسكرية".

وأضاف الوزير أن عام 2020 عام مهم لبناء الدبابات المحلية- تحتفل روسيا بالذكرى المئوية لهذه الصناعة. في عام 1920 خرجت أول دبابة سوفيتية "بوريتس زا سفوبودو توف لينين" إلى الاختبارات. وسيكون هذا العام مميز بشكل خاص عندما يتم الانتهاء من اختبارات "أرماتا"- حفيدة حفيدة أول دبابة سوفيتية.

في وقت سابق، أبلغ نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن الاختبارات الأولية للدبابة "تي-14" والمركبة القتالية "تي-15" على منصة "أرماتا" قد انتهت.

تي-14 "أرماتا"، الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث بعد الحرب، بدأت الاختبارات الحكومية هذا العام. تم تصميم الدبابة للقتال المباشر مع العدو، ولدعم تقدم الوحدات المؤللة ولتدمير التحصينات والقوة العاملة للعدو الموجودة في الملاجئ وفي العراء.