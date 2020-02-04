مانتوروف: روسيا مستعدة لإنشاء مقاتلة من الجيل الخامس مع الهند

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا مستعدة لإنشاء مقاتلة من الجيل الخامس مع الهند، وقد يكون العقد مع وزارة الدفاع الروسية لشراء "سو-57" إشارة إيجابية لتكثيف هذا العمل.

وقال مانتوروف: "نحن على استعداد لمواصلة المفاوضات بشأن مقاتلة من الجيل الخامس. وقع حدث هام في برنامج سو-57- طلبت وزارة الدفاع الروسية 76 مقاتلة. أعتقد أن هذه إشارة إيجابية لشركائنا الهنود، لكننا سنناقش التعاون بشكل أدق".

في وقت سابق، أبلغ مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني دميتري شوغايف وكالة "سبوتنيك" أن المشروع الروسي الهندي المشترك لطائرة الجيل الخامس (FGFA) تم تجميده، لكن هناك فرصة للعودة إلى الحوار حول هذا الموضوع.

FGFA جزء من سياسة Make in India التي تتبعها الحكومة الهندية الحالية. يشارك من الجانب الروسي، مكتب التصميم "سوخوي"، ومن الجانب الهندي شركة Hindustan Aeronautics.