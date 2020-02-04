صاروخ "سهم" يلغي ضرورة استخدام صواريخ "ميغ-21" ضد طائرات العدو

حاولت جيوش العالم مرارا تهيئة صواريخ جو – جو (أي الصواريخ الخاصة بالطائرات المقاتلة) للإطلاق من المنصات الأرضية التابعة لوسائط الدفاع الجوي.

فمثلا، صنع خبراء الجيش الفيتنامي الشمالي الذي كان يصد العدوان الأمريكي في سبعينيات القرن الماضي، منصة ذاتية الحركة لإطلاق صواريخ "كا-13" الخاصة بمقاتلات "ميغ-21".

يبلغ وزن صاروخ "كا-13" 75 كغ، ويحمل 11.3 كغ من المتفجرات، ومداه 7600 متر.

وكانت النية أن تُطلق هذه الصواريخ من العربات المدرعة المجهزة بمدفع "زي بي أو 2" الرشاش المضاد للطائرات عيار14.5 ملم. ولكن فيتنام توقفت عن تجهيز هذه المدرعات بصواريخ مقاتلة "ميغ-21" عندما بدأت تحصل من الاتحاد السوفيتي على صواريخ "ستريلا 2" (هذه الكلمة الروسية تعني السهم) المحمولة على الكتف التي أكدت فعاليتها وسببت مشاكل كثيرة لطيران الولايات المتحدة الأمريكية.