مجلة أمريكية تعدد 5 أخطر أسلحة روسية

وضعت المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست" قائمة بخمسة أخطر أنواع الأسلحة المنتجة في الاتحاد السوفيتي وتستخدم حتى يومنا هذا.

واحتل المركز الأول في القائمة آ كيه-47، التي صممت في عام 1947. وأصبحت البندقية شعبية بفضل خفتها وسهولة استخدامها. ومن ميزات البندقية التصميم الموثوق به، والقدرة على إطلاق ذخيرة عيار 7.62 ملم.

وفي المرتبة الثانية الغواصة من فئة "تايفون". وهي أكبر غواصات في العالم. والمركز الثالث دبابة "تي-55" التي تجمع بين القوة النارية ومستوى عال من الحماية والتنقل.

ومن بين الأسلحة السوفيتية الخطيرة، شملت المجلة أيضًا القاذفة الاستراتيجية الأسرع من الصوت "تو-160"، القادرة على العمل في الليل وفي الظروف الجوية الصعبة، بالإضافة إلى حمل 22 طنًا من الذخيرة.

تضمنت القائمة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز 1938، والتي يمكن أن تضرب أهدافًا على مسافة 11.8 كيلومترًا.