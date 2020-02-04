شويغو: العرض العسكري في عيد النصر يشهد 24 نموذجا جديدا من المعدات

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنه سيتم تقديم 24 نموذجا جديدا للمعدات العسكرية في العرض العسكري الذي سيقام في 9 مايو/أيار في موسكو.

وقال شويغو: "لأول مرة سيسير في الساحة الحمراء 24 من أحدث النماذج للمعدات العسكرية. أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة الصواريخ الساحلية، ومركبات إزالة الألغام عن بعد، والدبابات وعربات المشاة القتالية".

وأشار إلى أن العرض سيضم 15 ألف جندي و 225 قطعة سلاح ومعدات عسكرية و 150 طائرة.

وأوضح أنه سيقدم الجزء التاريخي من العرض 10 عسكريون في بزة عسكرية من الحرب الوطنية العظمى و"تي-34" و"سو-100".

وأضاف أنه يجري الآن تدريب العسكريين في الوحدات العسكرية.

وتابع الوزير أنه سيتم عقد تدريب مشترك في 15 مارس/آذار في ألابينو. وسيكون مجموع التدريبات 15 فقط. من 29 أبريل/نيسان سيبدأ نقل المعدات إلى الساحة الحمراء".