روسيا تعرض على الهند تطوير مدرعة واعدة مشتركة

أعلن وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تعرض على الهند تطوير مشترك للمدرعة بي إم بي عيار 57 ملم.

وقال مانتوروف: "كما نعرض العمل المشترك على المدرعة الواعدة بي إم بي، بما في ذلك تلك التي تعرض في معرض (Defexpo-2020) مع الوحدة القتالية عيار 57 ملم التي صممت في شركة "تسي إن إي إي بويفيستنيك".

كما صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أن روسيا مستعدة لإنشاء مقاتلة من الجيل الخامس مع الهند، وقد يكون العقد مع وزارة الدفاع الروسية لشراء "سو-57" إشارة إيجابية لتكثيف هذا العمل.

وقال مانتوروف: "نحن على استعداد لمواصلة المفاوضات بشأن مقاتلة من الجيل الخامس. وقع حدث هام في برنامج سو-57- طلبت وزارة الدفاع الروسية 76 مقاتلة. أعتقد أن هذه إشارة إيجابية لشركائنا الهنود، لكننا سنناقش التعاون بشكل أدق".