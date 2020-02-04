يحمل رأسا نوويا... 9 معلومات عن أخطر صاروخ إسرائيلي عابر للقارات

وقال موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي، إن الجيش الإسرائيلي أجرى اختبارا لصاروخ باليستي يوم 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه ثاني اختبار لهذا النوع من الصواريخ، في شهرين.
وقال الموقع الأمريكي: "رغم أنه لم يتم الكشف عن اسم الصاروخ رسميا من إسرائيل، إلا أنه من المعتقد أن يكون ذلك قد تم خلال تدريب عسكري شمل نوعا من الصواريخ الباليستية "أرض - أرض"، من فئة "أريحا"، القادرة على حمل رؤوس نووية".
وفيما يلي 10 معلومات عن صاروخ "أريحا 3"، الذي يقول الخبراء إنه صاروخ باليستي عابر للقارات، قادر على حمل رؤوس نووية.
1- يرجع تاريخ الصاروخ إلى عام 1963 عندما تعاقدت إسرائيل مع شركة "داسو" الفرنسية، على تطوير النسخة الأولى من الصاروخ وهي "أريحا - 1"، بحسب موقع "أرمي ريكوغنيشن".
2- يعد واحدا من الصواريخ الإسرائيلية، القادرة على حمل رؤوس نووية، ومازالت الكثير من مواصفاته محاطة بالسرية.
3- هو صاروخ من 3 مراحل، يعمل بالوقود الصلب، ويعتبر نسخة مطورة من النسخة السابقة " أريحا 2".
3- أول اختبار للصاروخ جرى عام 2008، ودخل الخدمة عام 2011، ويحمل اسما كوديا هو "واي إيه - 4".
4- صاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين 4800 إلى 6500 كيلومتر، بحسب موقع "ميسيل ثريث" الأمريكي.
5- يصل وزن الصاروخ عند الإطلاق إلى 29 طنا، ويحمل رأسا حربيا واحدا، ويمكن إطلاقه من صوامع تحت الأرض، داخل قواعد أرضية، أو من مركبات متحركة.
6- يمكن للصاروخ أن يحمل رأسا حربيا تقليديا، كما يمكنه حمل رأس نووي، أو حتى رأسا حربيا كيميائيا.
7- يصل طول الصاروخ إلى 16 مترا، وقطره 156 سم، ويقول موقع "ميسيل ثريت" إن الاختبارات الجديدة للصاروخ، ربما تكون نسخة مطورة بمحرك جديد تحمل اسم "أريحا - 3 إيه".
8- يصل وزن الرأس النووي، الذي يمكن للصاروخ أن يحمله إلى 750 كغم، وتتراوح قوته التدميرية بين 150 إلى 400 كيلوطن.
9- تتراوح الحمولة الإجمالية للصاروخ بين 1000 و 1300 كغم، وتشمل إضافة إلى الرأس الحربي، رادار التوجيه، ووسائل الخداع، التي يتم استخدامها لتضليل صواريخ الدروع الصاروخية المضادة للصواريخ.
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