تسجيل
11:22 GMT04 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    صاروخ إسرائيلي

    يحمل رأسا نوويا... 9 معلومات عن أخطر صاروخ إسرائيلي عابر للقارات

    © AFP 2019 / AFP
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104442/69/1044426920.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202002041044426797-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A7-9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    أجرت إسرائيل، قبل أيام، اختبارا جديدا لصاروخ "أريحا 3" الباليستي العابر للقارات، ضمن سلسلة اختبارات، يجريها الجيش الإسرائيلي، تشمل أنواعا مختلفة من الصواريخ.

    وقال موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي، إن الجيش الإسرائيلي أجرى اختبارا لصاروخ باليستي يوم 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أنه ثاني اختبار لهذا النوع من الصواريخ، في شهرين.

    وقال الموقع الأمريكي: "رغم أنه لم يتم الكشف عن اسم الصاروخ رسميا من إسرائيل، إلا أنه من المعتقد أن يكون ذلك قد تم خلال تدريب عسكري شمل نوعا من الصواريخ الباليستية "أرض - أرض"، من فئة "أريحا"، القادرة على حمل رؤوس نووية".

    وفيما يلي 10 معلومات عن صاروخ "أريحا 3"، الذي يقول الخبراء إنه صاروخ باليستي عابر للقارات، قادر على حمل رؤوس نووية.

    1- يرجع تاريخ الصاروخ إلى عام 1963 عندما تعاقدت إسرائيل مع شركة "داسو" الفرنسية، على تطوير النسخة الأولى من الصاروخ وهي "أريحا - 1"، بحسب موقع "أرمي ريكوغنيشن".

    2- يعد واحدا من الصواريخ الإسرائيلية، القادرة على حمل رؤوس نووية، ومازالت الكثير من مواصفاته محاطة بالسرية.

    3- هو صاروخ من 3 مراحل، يعمل بالوقود الصلب، ويعتبر نسخة مطورة من النسخة السابقة " أريحا 2".

    3- أول اختبار للصاروخ جرى عام 2008، ودخل الخدمة عام 2011، ويحمل اسما كوديا هو "واي إيه - 4".

    4- صاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين 4800 إلى 6500 كيلومتر، بحسب موقع "ميسيل ثريث" الأمريكي.

    5- يصل وزن الصاروخ عند الإطلاق إلى 29 طنا، ويحمل رأسا حربيا واحدا، ويمكن إطلاقه من صوامع تحت الأرض، داخل قواعد أرضية، أو من مركبات متحركة.

    6- يمكن للصاروخ أن يحمل رأسا حربيا تقليديا، كما يمكنه حمل رأس نووي، أو حتى رأسا حربيا كيميائيا.

    إنفوجرافيك - 7 معلومات عن صواريخ أرو 3 الإسرائيلية
    © Sputnik .
    7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية

    7- يصل طول الصاروخ إلى 16 مترا، وقطره 156 سم، ويقول موقع "ميسيل ثريت" إن الاختبارات الجديدة للصاروخ، ربما تكون نسخة مطورة بمحرك جديد تحمل اسم "أريحا - 3 إيه".

    8- يصل وزن الرأس النووي، الذي يمكن للصاروخ أن يحمله إلى 750 كغم، وتتراوح قوته التدميرية بين 150 إلى 400 كيلوطن.

    9- تتراوح الحمولة الإجمالية للصاروخ بين 1000 و 1300 كغم، وتشمل إضافة إلى الرأس الحربي، رادار التوجيه، ووسائل الخداع، التي يتم استخدامها لتضليل صواريخ الدروع الصاروخية المضادة للصواريخ.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من غزة
    بعد اختبارها في أمريكا... 7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية
    الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق صاروخ من غزة
    7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية
    الكلمات الدلالية:
    صواريخ نووية, الجيش الإسرائيلي, رأس نووية, إطلاق صاروخ باليستي, أريحا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المارة على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    "البندقية الروسية"...جمال سان بطرسبورغ الراقي
    لقاء بي بي و البرهان في أوغندا
    لقاء "بي بي" والبرهان وتطبيع العلاقات
    إنفوجراف.. من هو رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
    رئيس الوزراء العراقي الجديد في سطور
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك