"تيخماش" تعرض في الهند قذائف يمكنها اختراق أي درع

سيقام معرض الأسلحة البرية والبحرية في الفترة من 5 إلى 9 فبراير/شباط في مدينة لكناو (الهند).

أعلن المكتب الصحفي لشركة "تيخماش" أن الشركة للمرة الأولى ستقدم أحدث القذائف الخارقة للدروع في معرض الأسلحة Defexpo India 2020.

وقال المكتب: "من المعروضات الرئيسية لـ"تيخماش" قذائف الدبابات الخارقة للدروع: عيار 125 ملم قذيفة 3في بي إم23 "سفينيتس-2" والنموذج التجريبي "مانغو-إم"".

والذخيرة مصممة لإطلاق النار على أهداف مدرعة، مثل الدبابات (بما في ذلك الدبابات مع حماية ديناميكية معززة) ، وكذلك المدفعية الذاتية الدفع. يمكن استخدام القذائف لإطلاق النار من مدافع الدبابة الملساء دي-81 عيار 125 ملم.

وفقًا للمطورين، فقد تمكنوا من تحسين الخصائص التكتيكية والفنية للذخيرة بشكل كبير. على وجه الخصوص، زادت قدرتها على اختراق دروع بأكثر من 20 %. الابتكارات الجديدة تضمن ضرب مجموعة كاملة تقريبا من الأسلحة المدرعة والمعدات العسكرية للبلدان الأجنبية من مسافة تزيد على كيلومترين.

تم تجهيز ذخيرة "سفينيتس -1" بنواة كربيد التنغستن؛ و"سفينتس -2 " بنواة من سبائك اليورانيوم المنضب، وهي نسخة التصدير.