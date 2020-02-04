تصنعها محليا... إسرائيل تكشف عن أخطر طائراتها المسلحة

تُعد إسرائيل، إحدى الدول القليلة المنتجة للطائرات المسيرة العسكرية "درونز"، وأبرزها طائرات "هيرون" المسيرة، التي ستكشف عن أحدث نسخة منها في معرض سنغافورة الجوي، الشهر الجاري.

قال موقع "جانز" الأمريكي، إن شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية أعلنت أنها ستكشف عن نسخة جديدة من طائرتها المسيرة "هيرون"، مشيرة إلى أنها تحمل اسم "هيرون إم كيه 2".

ويقول الموقع، إن الطائرة المسيرة الجديدة تمتلك قدرات أكثر تطورا من النسخة السابقة، التي تحمل اسم "هيرون تي بي".

ولفت الموقع إلى أن أهم مميزات الطائرة المسيرة الجديدة هي زيادة ارتفاع التحليق بنسبة 50 في المئة عن النسخة السابقة، وسرعة تتراوح بين 220 إلى 260 كيلومترا في الساعة.

وتم تصميم جسم الطائرة بمساحات أكبر، تجعله أكثر قدرة على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة ووسائل الاستشعار والرادارات الخاصة بالرصد والمراقبة العسكرية.

ومن أهم ما يميز تلك الطائرة أنها تجعل الجيش الإسرائيلي قادر إلى الوصول إلى مناطق أبعد على ارتفاعات آمنة، إضافة إلى أنها مجهزة بأجهزة "سونار" للكشف عن الغواصات في مناطق عملها.

ويمكن للطائرة الجديدة الهبوط على ممرات هبوط عسكرية تقليدية، حتى إذا كانت تلك الممرات خارج قواعد انطلاقها، وهو ما يعني مرونة كبيرة في تنفيذ المهام العسكرية.

ويمكن لتلك الطائرة المسيرة "هيرون إم كيه 2" أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف مترا، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 45 ساعة متواصلة، مقارنة بـ30 ساعة قدرة بقاء النسخة السابقة من الطائرة، بحسب موقع شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية "آي إيه آي".