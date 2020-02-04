روسيا والهند تمددان ترخيص إنتاج "تي-90إس"

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف لوكالة "سبوتنيك"،اليوم الثلاثاء، أن روسيا والهند وقعتا عقدًا لتمديد إنتاج دبابات "تي-90إس" حتى عام 2028.

وقال مانتوروف: "في عام 2019، تم توقيع عقد مع الجانب الهندي لتمديد برنامج الإنتاج المرخص لدبابات تي-90إس حتى عام 2028، وكما نعلم، وافق مجلس المشتريات الدفاعية على إنتاج 464 دبابة من هذا النموذج".

وأضاف الوزير أيضًا أن الجانب الهندي قدم مقترحات لتوريد وإنتاج مشترك لمدرعات "بي تي إر-82أ" و"بي إم بي-3" والمدفعية الذاتية الدفع المضادة للدبابات سي دي إم1.

في 8 أبريل/نيسان، قررت الحكومة الهندية شراء مجموعة إضافية من 464 دبابة تي-90إس لقواتها المسلحة. وفقًا لرئيس مكتب التحليل السياسي - العسكري، ألكسندر ميخائيلوف، من المخطط تزويد 10 أفواج دبابات من الجيش الهندي بدبابات تي-90إس جديدة.

تي-90 إس: هي نسخة تصدير من دبابة تي-90، والتي حصل عليها الجيش الروسي منذ أكثر من ربع قرن. وأطلق على الدبابة اسم "الدبابة الطائرة" بفضل قدرتها العالية على المناورة.