وسائل الإعاقة التشويشية تحبط هجوما جويا على قاعدة حميميم في سوريا

لجأ حماة قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى استخدام وسائل الإعاقة الإلكترونية ضد طائرات الإرهابيين المسيرة.

وجرى من قبل استخدام الصواريخ والقذائف لصد هجوم طائرات الإرهابيين على هذه القاعدة.

وتم استخدام وسائل التشويش الإلكتروني في صد هجوم الإرهابيين الجوي على قاعدة حميميم في ليل 1 فبراير/شباط. وصرح الجنرال يوري بورينكوف، رئيس مركز المصالحة الروسي، أنه تم تعطيل جميع الطائرات المسيرة التي حاولت مهاجمة قاعدة حميميم في 1 فبراير بوسائل الحرب الإلكترونية.

ورجح بعض الخبراء ان يكون حماة قاعدة حميميم استعانوا بمنظومة "كراسوخا" لإيقاف الطائرات المسيرة المهاجمة وإجبارها على الهبوط. ويشار إلى أن منظومة "كراسوخا" للإعاقة التشويشية تستطيع أن تعمي عيون الطائرات وتصمّ آذانها. ويبلغ مداها 300 كيلومتر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2019 أن وسائط الدفاع الجوي أبطلت مفعول حوالي 120 طائرة مسيرة للإرهابيين حاولت مهاجمة قاعدة حميميم في عامين.