بعد قرار أردوغان بنشرها... 9 معلومات عن صواريخ "حصار - إيه"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم نشر منظومة صواريخ "أرض - جو" على الحود السورية، على خلفية التطورات الأخيرة في ريف إدلب السورية.

© East News / تركيا تهدد "الدرع الصاروخي" لأمريكا بقرار عسكري "محتمل" "الأناضول" التركية، قال أردوغان، إن الصواريخ، التي سيتم نشرها على الحدود السورية، هي منظومة "حصار إيه".

1- يقول موقع "ميسيل ديفينس أدفوكسي" الأمريكي، إن "حصار إيه"، هي منظومة صاروخية، قصيرة ومتوسطة المدى، مجهزة بصواريخ "أرض - جو" مداها 15 كيلومترا، ويوجد منها نسخة تحمل اسم "حصار - أو"، مداها 25 كيلومترا.

2- يمكن إطلاق تلك الصواريخ، عاموديا، من منصة إطلاق محمولة على مركبات متحركة، وهي مجهزة برؤوس حربي شديدة الانفجار، تتعقب الهدف بواسطة نظام رؤية بالأشعة تحت الحمراء وأشعة الليزر، بحسب الموقع الأمريكي.

3- لفت الموقع إلى أن تلك المنظومة تمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش التركي، لأنها تستطيع العمل بصورة مستقلة، لمواجهة الأهداف الجوية، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، يصعب على وسائل الدفاع الجوية، بعيدة المدى، إسقاطها.

4- تحمل تلك المنظومة صواريخ "أرض - جو" قصير المدى، يمكنها إسقاط 5 أنواع من الأهداف المعادية، تشمل المقاتلات الحربية، والمروحيات، والطائرات المسيرة "الدرونز"، والصواريخ المجنحة، وصواريخ "جو - أرض"، التي تطلقها الطائرات ضد أهداف أرضية.

#Turkish Defence Minister Hulusi Akar says Turkish Armed Forces will start using the country's indigenous low-altitude defence system HISAR-A next year. pic.twitter.com/N0u0aUQYPp — EHA News (@eha_news) November 21, 2019

5- يقول موقع "أسيلسان"، موقع الشركة المصنعة للمنظومة الصاروخية التركية، إن رادار، يمكنه التعرف على الأهداف الصديقة خلال الاشتباك مع أهداف معادية، مشيرة إلى أنه قادر على العمل على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية.

6- بينما تستطيع صواريخ المنظومة "حصار إيه" إسقاط أهدافها على بعد 15 كم، فإن النسخة "حصار - أو" تستطيع إسقاط الهدف الجوي المعادي، على بعد 25 كم، بحسب موقع الشركة المصنعة.

7- يقول موقع الشركة المصنعة للمنظومة الصاروخية، إن زمن استجابتها للتهديدات المعادية، لا يتجاوز 4 ثوان، وهي الفترة بين رصد الهدف وإطلاق الصاروخ نحوه.

Hisar A.. AUTONOMOUS SHORT RANGE AIR DEFENSE MISSILE SYSTEM pic.twitter.com/b7n5U7cIPq — Alla Almutairi (علاء المطيري) (@allawahab) February 5, 2020

8- لفت موقع "أرمي ريكوغنيشن" إلى أن وضع تلك المنظومة على مركبات متحركة سرعتها 65 كم/ الساعة، تمكن الجيش التركي من تحريكها إلى مواقع متقدمة، لحماية قوات عسكرية في نطاق يبعد عن مناطق تمركزها أكثر من 20 كيلومترا، مشيرا إلى أن أبعاد المركبة الناقلة للمنظومة (7 أمتار طول * 3.9 أمتار عرض * 2.2 مترا ارتفاع).

9- تصمم المنظومة الصاروخية شركتا "أسيلسان وروكيستان" التركيتان، بحسب موقع "ميسيل ديفينس أدفوكسي"، الذي أوضح أن تركيا بدأت المشروع عام 2007، وكان أول اختبار لتلك المنظومة الصاروخية "حصار إيه" عام 2018، بينما من المقرر، أن تدخل النسخة "حصار - أو"، خلال العام الجاري.