الدفاع الروسية: نعمل على زيادة مدى تحليق قاذفات "تو160 إم" و"تو160 إم2"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن مدى تحليق القاذفات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية المحدثة من طرازي "تو-160 إم" و"تو-160 إم2" سيزداد بمقدار ألف كيلومتر.

سامارا - سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو للصحفيين: "فيما يتعلق بالعمل على محركات "إن كا-32"... فهو يسير وفق الجدول الزمني. واليوم سنبحث الإجراءات الضرورية لتسريع العمل بهذا المشروع".

وأشار كريفوروتشكو إلى أن محركات "إن كا-32" من السلسلة الثانية تتمتع بصفات محسنة مقارنة بالدفعة الأولى، ما يسمح للقاذفات الاستراتيجية في زيادة مدى تحليقها بمقدار 1000 كيلومتر.

وأضاف كريفوروتشكو: "سيتم تثبيت هذه المحركات الفريدة على قاذفتي "تو-160 إم"، و"تو-160" الذي تم إعادة إنتاجها بشكل جديد".

ويشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم تجميع القاذفات الاستراتيجية "تو-160 إم"، "من نقطة الصفر" كجزء من استئناف برنامج إنتاج القاذفات، الذي أعلنه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عام 2015.

وقررت روسيا في عام 2015 استئناف إنتاج قاذفات "تو-160 الاستراتيجية" المعروفة باسم البجعة البيضاء، في مصنع قازان لصناعة الطائرات وذلك بعد القيام بتحديثها إلى ("تو-160 إم 2")، بالإضافة إلى تأجيل موعد الانتهاء من تصميم القاذفة المستقبلية (باك دي. أي) من الجيل الجديد، إلى وقت آخر.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية آنذاك بأن الإنتاج المتسلسل لقاذفات "تو-160 إم 2" يجب أن يبدأ في عام 2023 وأن عدد هذه القاذفات التي ترغب القوات الجو- فضائية الروسية باقتنائها لا يقل عن 50 طائرة. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 تم نقل أول قاذفة محدثة من هذا الطراز من ورشة التجميع النهائي إلى محطة اختبار الطيران، ويشير الخبراء الروس إلى أنه بفضل التحديث من المتوقع أن تزداد فعالية القذفة بنسبة 60 بالمئة.