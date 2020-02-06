"أرماتا" الروسية تبحث عن لقب أفضل دبابة في العالم

تمتلك الجيوش الكبرى، أنواعا من الدبابات، التي تصنف بأنها من أقوى دبابات القتال الرئيسية، في العالم، لكن بعضها يسعى للحصول على لقب أفضل دبابة في العالم.

تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن الدبابة الروسية تي - 14 "أرماتا"، تبحث عن لقب أفضل دبابة في العالم.

ورغم أن الدبابة الأمريكية "أبرامز إم 1"، تعد من الدبابات القوية في العالم، التي تخضع لعمليات تطوير مستمرة، إلا أن الدبابة الروسية "تي 14"، تم تصميمها بطريقة مثيرة للاهتمام، بحسب المجلة، التي تقول إن التساؤل هنا هو "هل تسعى روسيا لإنتاج تلك الدبابة بأعداد تجعلها قادرة على تغيير مسار الحروب، في المستقبل.

ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن اليابان، التي تصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم، تنتج هي أيضا، دبابات من أقوى الدبابات في العالم مثل الدبابة "تايب 10"، التي تصنف مع "أرماتا" الروسية و"أبرامز" الأمريكية.

وتعد قوة الدبابات بمثابة العمود الفقري للقوات البرية الروسية، التي ستصبح أكثر قوة بعد دخول الدبابة أرماتا، الخدمة في الجيش الروسي بأعداد كبيرة.

وتقول المجلة، إن تلك الدبابة تلبي احتياجات قوة الدبابات الروسية، لأنها دبابة حديثة، بتصميم مبتكر، ويمكن أن تصبح لب القوة البرية للجيش الروسي خلال العقود المقبلة.

ولفتت المجلة إلى أنه بعد إنتاج تلك الدبابة، مازالت غالبية مواصفاتها غير معروفة، إلا أن بعض الصفات المتاحة تشير إلى أن طولها 11.9 متر، ووزنها 50 طنا، وأقصى سرعة لها 80 كم/ الساعة.

ويتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد، بينما يتم تجهيزها ببرج آلي لا يحتاج إلى تدخل بشري، ومدفع رئيسي 125 مم، إضافة إلى مدفع رشاش عيار 12.7 مم، ومدفع رشاش عيار 7.62 مم.

وتمتلك الدبابة الروسية أرماتا مزيجا القوة النيرانية الهائلة، إضافة إلى مستويات حماية عالية، ضد القذائف المضادة للدروع.

وتم تصميم هيكل الدبابة من سبائح صلب مطورة، أخف وزنا من المستخدم في الدبابات الأخرى، وهو ما يعني أن وزن الدبابة سيكون أقل بمئات الكيلوغرامات، من أي دبابة أخرى.

وتقول المجلة، إن أهمية التدريع تبرز في أن خفة وزن الدبابة، الذي لا يتجاوز 50 طنا، مقارنة بدبابات أخرى، يصل وزنها إلى 70 طنا، مثل دبابة أبرامز الأمريكية، أو "تشالينجر 2" البريطانية.

وتعتمد روسيا على قدرات خارقة تمتلكها الدبابة "أرماتا"، منها نظام الحماية الإيجابي ضد القذائف الخارقة للدروع والقنابل الطرقية، والقذائف الصاروخية، التي يتم مواجهتها باستخدام مجموعة من الوسائل الدفاعية الحديثة التي تعتمد على قذائف الطاقة لتدمير القذائف المعادية بعيدا عن جسم الدبابة.

© Sputnik . Maxim Blinov وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019

وتمتلك الدبابة "تي 14 أرماتا" نظام رصد للألغام المضادة للدبابات لتعطيلها، إضافة إلى وسائل دفاعية تعطل محركات القذائف المضادة للدبابات.

ومن أهم مميزات الدبابة الروسية الجديد، هي نظام حماية طاقم الدبابة، التي تمتلك برجا آليا، ونظام حماية يحميهم آثار أي انفجار خارجي، حيث تؤدي الانفجارات، التي تتعرض لها النسخ الآخرى من الدبابات إلى مقتل طاقمها نتيجة الحرارة الشديدة، التي تؤدي إلى انفجار مخزن ذخائر الدبابة، عند تعرضها لهجوم.

© Sputnik . Ilja Pitalev دبابة "أرماتا"

وتقول المجلة، إن مدفع الدبابة الروسية عيار 125 مم، يعد أقوى بنسبة 17 في المئة من مدفع الدبابات، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" عيار 120 مم.

ويمكن لقذائف مدفع الدبابة أن تخترق تدريع سمه 100 سم على بعد 2 كم، إضافة إلى أن مداها الأقصى يصل إلى 8 كم، بحسب المجلة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الدبابة الروسية تستخدم قذائف ذات معدلات ثبات عالية يطلق عليها "فاكام - 1".

German newspaper acknowledges superiority of Russian T-14 Armata tank over domestic Leopard-2 https://t.co/tc4M67MYOe — Sputnik (@SputnikInt) October 22, 2019

وتمتلك الدبابة الروسية "تي 14 أرماتا"، نظام تعمير آلي، يمكنها من إطلاق 10 قذائف في الدقيقة، وهو ما يعد ميزة كبيرة لدبابات القتال الرئيسية، التي تمثل العمود الفقري لأي قوة برية في العالم.

ولفتت المجلة إلى تقارير تتحدث عن أن تطوير تلك الدبابة في المستقبل، سيشمل تسليحها بمدفع عيار 152 مم، وهو ما يعني امتلاكها قوة نيرانية غير مسبوقة، للدبابات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أيضا للوصول إلى هذا الهدف، في دباباتها الحالية "أبرامز"، التي تمتلك نسختها الأصلية مدفع عيار 105 مم، الذي تم تطويرها لاحقا ليصبح 120 مم.

وتقول المجلة، إن "أرماتا" سوف تتسلح بطائرات مسيرة خاصة بها، تكون مهمتها كشف الأهداف المعادية في نطاق أكبر، خلال المعارك، مشيرة إلى أنها ربما تصبح في نهاية الأمر مركبة مسيرة، لتصبح أول دبابة قتال رئيسية مسيرة في العالم، خاصة أن روسيا تجهزها بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.