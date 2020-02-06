العرب خارج القائمة... 10 دول لن تصل إليها الحرب العالمية الثالثة

لا يتمنى أي إنسان عاقل، أن تندلع حرب عالمية ثالثة، لأنها ستكون أكثر دمارا من أية حروب عالمية سابقة، لأنها ربما تشهد مواجهة نووية.

As Iran and the USA continue their feud, these are the safest countries to escape to should things turn violent https://t.co/p8xkxtL9wZ — Daily Express (@Daily_Express) February 4, 2020

تقول صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إن هناك 10 دول، يمكن أن يلجأ إليها الناس، إذا اندلعت الحرب العالمية الثالثة، مشيرة إلى أنها ستكون الأكثر أمنا في العالم، بينما لم يشر التقرير لوجود أية دولة عربية بين تلك الدول.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تلك الدول، تم اختيارها وفقا للمعايير، الخاصة بمؤشر السلام العالمي، التي تشمل أقل المعدلات في نسب الجرائم والعنف، وضحايا المذابح والإرهاب، وضحايا الأزمات السياسية.

وأضافت: "رغم المؤشرات الإيجابية، التي تشير إلى تحسن الوضع العالمي بصورة عامة، إلا أن العالم أصبح أقل أمنا، مما كان عليه منذ عقود، وهو ما يعني أن اندلاع حرب مدمرة، بات خطرا يهدد العالم بأسره".

ولفتت الصحيفة، إلى أن أيسلندا، مازالت أكثر الدول أمنا في العالم، منذ عام 2008، حتى الآن، على خلاف العديد من الدول الأوروبية، التي تغير ترتيبها عالميا، منذ ذلك الحين.

وبحسب رسم توضيحي أوردته الصحيفة، فإن هذه الدول، تشمل: أيسلندا، وكندا، والدنمارك، والبرتغال، والتشيك، وسلوفينيا، والنمسا، واليابان، وسنغافورة، ونيوزيلندا.