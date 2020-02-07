يغير ميزان القوى... قطر تقترب من امتلاك سلاح لم يسبق لجيرانها الحصول عليه

أوشكت قطر أن تمتلك سلاحا يمكن أن يغير التوازن البحري في المنطقة، إذ إنها ستكون الدولة الأولى بين دول الخليج التي تشغله.

ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن قطر "ستصبح أول دولة خليجية تقوم بتشغيل غواصات وحاملة طائرات، بعد أن وقعت صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة "فينكانتيري" لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية.

وأشارت إلى أن الغواصات القطرية "قد تكون جزءا من صفقة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو مع إيطاليا، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2017".

وشملت هذه الصفقة حاملة طائرات عمودية كبيرة، وأربع سفن حربية وقاربي دورية.

وفي يونيو/ حزيران 2016، وقعت الشركة عقدا بقيمة 4 مليارات يورو مع وزارة الدفاع القطرية لبناء سبع سفن سطحية يجري بناؤها حاليا في أحواض بناء السفن الإيطالية التابعة للمجموعة.

وأشارت المجلة إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد كشفتا سابقا عن حاجتهما إلى الحصول على غواصات، لذا يمكن اعتبار تحرك قطر يمكن اعتباره جزئيًا على الأقل، رد فعل على هذه الرغبة للجارتين اللتين في حالة قطيعة دبلوماسية مع قطر.

وأكدت المجلة أن إيران هي المشغل الوحيد حالياً في الخليج العربي لهذه الغواصات، باستثناء الغواصة البحرية الأمريكية أو الغواصة الأوروبية المنتشرة هناك.