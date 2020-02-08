الكشف عن خصائص المدمرة الصينية

تبين أن أحدث المدمرات الصينية من النوع 055 أكبر بنسبة 20٪ مما كان يعتقد سابقًا. هذا يجعلها واحدة من أكبر وأقوى السفن من هذه الفئة في العالم.

تم إطلاق أول سفينة من نوع 055 في يونيو/حزيران 2017. حتى ذلك الحين، كان من الواضح أن مثل هذه المدمرات ستصبح واحدة من قادة العالم. يمكن لكل سفينة حمل ما يصل إلى 112 صاروخ في الخلايا العمودية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لها استخدام مجموعة واسعة من الصواريخ، بما في ذلك أقوى صواريخ كروز في العالم.

في البداية ، كان من المفترض أن تصل سعة المدمرات إلى 10000 طن، لكن المعلومات الحديثة التي نشرها ممثلو البحرية الصينية أظهرت أن السفن أكبر بنسبة 20٪ - أكثر من 12000 طن.

تم تأكيد الأبعاد، في شريط فيديو تمهيدي يوضح قدرات نانتشانغ، المدمرة الأولى لهذه الفئة.

Эскадренный миноносец Type 055 "Наньчан". Видео: new_militarycolumnist pic.twitter.com/eLB53IGeZT — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 13, 2020

واليوم، يعتقد أنه عندما يتم تحميلها بالكامل، يمكن أن تصل سعة السفينة إلى 13000 طن. للمقارنة: أقوى المدمرات الغربية والأكثر انتشارًا - "Arly Burke" الأمريكية - سعتها 9600 طن و 96 خلية للصواريخ، حسب موقع "ميلاتري ووتش".

إن السعة الأكبر للسفن الصينية يمنحها الفرصة في المستقبل لوضع أسلحة ومعدات أكثر تطوراً. من المعتقد أنه على مدار العقود القادمة، يمكن تركيب أنظمة مضادة للأقمار الصناعية ومدافع كهرومغناطيسية وأسلحة ليزر وصواريخ تفوق سرعة الصوت على المدمرات من النوع 055.