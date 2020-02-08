إنتاج أنظمة المدفعية "فلوكس" و"دروك" و"ماغنوليا" يبدأ في عام 2021

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "أو في زي" أنه سيتم الانتهاء من اختبارات أحدث أنظمة المدفعية المطورة في المعهد المركزي للأبحاث "بوريفيستنيك" (جزء من شركة "أورال فاغون زافود" الحكومية في "روستيخ") في إطار أعمال التصميم التجريبي"نابروسوك" في عام ونصف العام المقبلين. في نفس الوقت، سيبدأ الإنتاج الضخم لمدافع الهاون"دروك" ، وكذلك مدافع "فلوكس" و"ماغنولبا" ذاتية الدفع.

وقالت الخدمة الصحفية: "في العام ونصف العام المقبل، من المخطط الانتهاء من مجموعة اختبارات مدافع الهاون ذاتية الدفع "دروك" عيار 82 ملم، ومدافع ذاتية الدفع 120 ملم على هيكل المركبات "فلوكس" ، ومدافع ذاتية الدفع عيار 152 ملم على هيكل "ماغنوليا". وفي نفس الفترة سيبدأ الإنتاج الضخم لهذه العينات".

في نوفمبر 2019، قال القائد الأعلى للقوات البرية ، اللواء أوليغ ساليوكوف، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إنه في إطار أعمال تطوير"نابروسوك"، تم تطوير مجموعة كاملة من أسلحة المدفعية وقذائف الهاون عالية الحركة على أنواع مختلفة من الهياكل. للعمل في المنطقة القطبية الشمالية، والتي ستوفر المزيد من قدرات الحركة والنارية لمدفعية الكتيبة.