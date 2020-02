ستغير القواعد.. وسائل إعلام تقيم الغواصات المسيرة الروسية

في الوقت نفسه، وفقا ل"فوربس"، يمكن للغواصات الروسية المسيرة تغيير "قواعد اللعبة".

يشير المنشور إلى أن روسيا تستثمر بالفعل في إنشاء مفاعلات نووية آلية لهذه الغواصات المسيرة. يذكر، على سبيل المثال، غواصة "بوسيدون" المسيرة مع محطة للطاقة النووية ورأس حربي، والتي، مع ذلك، لا يمكن أن تؤدي جميع وظائف الغواصة التقليدية، لكنها سلاح يرسل إلى العدو لضربه.

تتحدث فوربس أيضًا عن مفاعل آلي مصمم للعمل المطول تحت الماء والجليد. يجب أن يوفر هذا المولد التوربيني الذري الطاقة للبنية التحتية تحت الماء. لكن المصممين الروس يقترحون استخدامه على الغواصات.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation

غواصة نووية مسيرة "بوسيدون"، 20 فبراير/ شباط 2019