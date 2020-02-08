مناورات أخصائيي الحرب الإلكترونية.. فيديو

تم إجراء تمرينات باستخدام محطات التشويش الآلية في مجمع "بوريسوغليبسك" الحديث في بورياتيا.

تم إجراء تدريب تكتيكي خاص مع العسكريين من وحدة الحرب الإلكترونية التابعة لوحدة الدبابات في المنطقة العسكرية الشرقية، المنتشرة في جمهورية بورياتيا، باستخدام محطات التشويش الآلية في مجمع "بوريسوغليبسك-2" الحديث.

تقدم الجنود إلى المنطقة المخصصة كجزء من القافلة، للحماية، رافقت الوحدة المؤللة بي إم بي-2.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "خلال المسيرة، تعرض الجنود للهجوم من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية".

بدأ الجنود من القوات المؤللة أثناء الحركة المعركة مع "العدو". تم استخدام تكتيكات مختلفة للمعارك وجه لوجه، على وجه الخصوص، القفز القصير مع تغيير مواقع إطلاق النار وتغطية شريك، تكتيك "العاصفة" اذي تطلق النار فيها دون توقف، والذي لا يسمح للعدو الافتراضي بتغيير مواقع إطلاق النار والقيام بهجوم.

وأضافت الوزارة أنه عند وصول الطواقم إلى المنطقة المحددة ، نفذ متخصصو الحرب الإلكترونية عددًا من المهام والمعايير لنشر محطات التشويش الآلية، وتشغيل المعدات الخاصة، وإدخال بيانات مصادر البث الراديوي، وكشفها".

من أجل تعطيل نظام التحكم للخصم الافتراضي، حدد الخبراء أهم مصادر البث الراديوي "للعدو" وبدأوا التشويش، مما أدى إلى شل الاتصالات اللاسلكية تمامًا في النطاقات المحددة.

وقالت وزارة الدفاع: "بالإضافة إلى ذلك، تدرب الجيش على مهام خاصة لإنشاء خطوط إذاعية زائفة في شبكة الراديو لعدو افتراضي، لتغطية منشآت الإذاعة الإلكترونية الخاصة به".