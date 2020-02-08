الدبابة الملقبة بـ"الطائرة" تؤكد براعتها

وأظهرت هذه الدبابة مهاراتها وقدراتها عندما اجتازت مختلف العوائق أثناء مشاركتها في معرض "ديفاكسبو 2020". كما أثبتت دبابة "تي-90إس" حقها في التلقب بـ"الطائرة" عندما قفزت فوق العوائق. ووصل طول القفزات إلى أمتار عدة.

​والدبابة التي أظهرت براعتها في هذا المعرض هي روسية المنشأ وصنعتها الهند بترخيص روسي.

وأخبر وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، وكالة "سبوتنيك" أن الاتفاقية التي وقعتها روسيا والهند في عام 2019 تسمح للهند بمواصلة تصنيع دبابات "تي-90إس" حتى عام 2028.

وتملك الهند الآن أكثر من 1000 دبابة من طراز "تي-90إس".