الولايات المتحدة تجري استطلاعا جويا بالقرب من القواعد الروسية في سوريا

قامت طائرات البحرية الأمريكية برحلات استطلاعية طويلة بالقرب من القواعد الروسية في سوريا، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية عن مواقع رصد االرحلات الجوية الغربية.

وأشار الموقع إلى أنه في 8 فبراير/شباط، شوهدت طائرة دوريات P-8A بوسيدون المضادة للغواصات وطائرة الاستطلاع الإلكترونية EP-3E Aries II قبالة الساحل السوري، حيث توجد قاعدة حميميم الجوية الروسية وقاعدة الأسطول الروسي في طرطوس.

أقلعت الطائرات من القواعد الجوية في إيطاليا واليونان وقامت برحلات بحرية لعدة ساعات دون دخول المجال الجوي السوري، على مسافة 35-45 كم من القواعد الروسية.

في 6 فبراير، أجرت طائرة استطلاع من طراز RQ-4A Global Hawk تابعة لسلاح الجو الأمريكي استطلاعًا قبالة ساحل البحر الأسود الروسي لمدة 6.5 ساعة.