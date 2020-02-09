مناورات بهلوانية للفرقة الجوية الروسية "ستريجي"...فيديو

أقيمت، اليوم الأحد، احتفالات بالذكرى الثمانين لتأسيس قاعدة الطيران للتدريب في مدرسة كراسنودار العسكرية العليا للطيران "سيروف"، وذلك في مطار تيخورتسك الروسي. وحلقت في سماء المطار أطقم الطائرات إل-39 وياك-130 وسو-25.

وقال العقيد يوري باغوف، قائد قاعدة التدريب والطيران في مدينة تيخوريتسك: "من بين جميع القواعد التي هي جزء من مدرسة كراسنودار للطيران، نحن الوحيدون الذين يحتفلون بالذكرى الثمانين، والقواعد المتبقية أصغر سنا. لقد تخطت قاعدة التدريب والطيران لدينا كل سنوات الحرب الوطنية العظمى"، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.

وتمكن الحضور من مشاهدة عرض الطائرات، إذ حلقت في سماء المطار أطقم الطائرات إل-39 وياك-130 وسو-25 وميغ-29. واختتمت برنامج الطيران في العرض الفرقة الروسية "ستريجي"، التي قامت بمناورات بهلوانية بطائرة ميغ-29.

وعرض الطيارون مناورات منفردة وجماعية. وتضمن برنامج الطيران أداء مجموعة من المناورات البهلوانية، وعرض العناصر الاكثر إثارة، بما في ذلك مناورة "المرآة" "حلقات نيستيروف"، و "الجرس" وغيرها.

كما تم تنظيم معرض للطائرات والمروحيات التي تعمل مع القوات الفضائية الروسية. وتم عرض مروحيات سو-30 وميغ-29 والهجومية سو-25 وطائرات النقل أ إن-12 وأ إن-26 والطائرات التدريبية إل-420 وإل-39 وياك-130 ومروحيات مي-8 وكا-52 ومي-28إن.