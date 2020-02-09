القوات الجوية الأوكرانية تحصل على مقاتلات محدثة "سو-27"

استلم الجيش الأوكراني طائرة "سو-27 أو بي" جديدة، والتي أصبحت نسخة حديثة من الطائرة سو-27 السوفيتية. وتم تحديث الطائرة بعمق يمكن أن تزيد من إمكانات القوات الجوية الأوكرانية، حسب موقع sharknews.

وقام بتحديث الطائرة مهندسو مصنع إصلاح الطائرات "ميغ ريمونت". ومن الاختلافات الرئيسية للنسخة المحدثة هي توسيع قمرة القيادة- يمكن أن يتواجد فيها طيارين.

وتعتقد قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية أن هذه الميزة تزيد جودة تدريب العسكريين، وكذلك تقل الوقت اللازم لذلك، وفقا للموقع.

إن وجود طيار ثان يوسع نطاق المهام التي يمكن للطاقم القيام بها. بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال جميع الأجهزة الإلكترونية للطائرة الأسطورية بأخرى جديدة تلبي جميع المعايير الحديثة. كما تم تحديث المحرك.

من المفترض أنه بعد التحديث، سيكون الحد الأدنى لفترة الخدمة حوالي 12 عامًا، ويمكن زيادة هذه الفترة بإجراء إصلاحات عالية الجودة.