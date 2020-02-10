غواصة نووية جديدة من فئة "بوري" تنضم إلى القوات البحرية بعد شهر ونصف

قال رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف، اليوم الاثنين، إنه من المخطط أن تجري مراسم تسليم أول غواصة نووية من فئة "بوري – أي" (كنياز فلاديمير)، أي الأمير فلاديمير، إلى القوات البحرية الروسية بعد شهر ونصف.

موسكو - سبوتنيك . وفي هذا الصدد قال رحمانوف للصحفيين: "تم وضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من التجارب. وأعتقد، أنه سيجري التسليم، خلال شهر ونصف الشهر".

يذكر أنه سبق وصرح رحمانوف لوكالة "سبوتنيك"، بأن مراسم التسليم ستجري قبل نهاية يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وكان يجب أن تجري هذه المراسم في كانون الأول/ديسمبر عام 2019، إلا أنه تم تأجيل مراسم التسليم أعلاه لأسباب تقنية.

وتضم القوات البحرية الروسية، في الوقت الحاضر، ضمن صلب تنظيمها ثلاث غواصات من فئة "بوري" وهي ""يوري دولغوروكي" و"ألكسندر نيفسكي" و"فلاديمير مونوماخ".

ويذكر أيضا أن الخواص التقنية المميزة، التي تتمتع بها الغواصات من فئتي "بوري" و"بوري - إي" ما زالت تعتبر سرية، ومن غير المسموح الإعلان عنها.