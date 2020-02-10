تسجيل
17:05 GMT10 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    بناطق StG 44.. استولى عليها اليجش السوري من المسلحين

    دول عربية تتربع على رأس القائمة الأحدث "لأكثر الشعوب تسليحا" في العالم

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104427/81/1044278159.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202002101044492960-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-/

    قامت منظمة مختصة بشؤون التسليح بإحصاء أعداد الأسلحة المنتشرة بين المواطنين في بلدان العالم، وتصنيف البلدان الأكثر انشارا للسلاح بين مواطنيها، من خلال مقارنة عدد المواطنين مع عدد الأسلحة المنتشرة.

    وركزت الدراسة على إحصاء عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنو الدول، خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها.

    قاذفة القنابل والصواريخ تو-160
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    مجلة أمريكية تعدد 5 أخطر أسلحة روسية
    وبحسب منظمة "Small Arms Survey" فإن أكثر من 175 دولة في العالم تسمح تشريعاتها وقوانيها للمواطنين بحمل السلاح، لذلك يمكن للمواطنين حيازة الأسلحة بطريقة قانونية، بهدف استخدامها عند الحاجة، في حين أن هناك دولا أخرى تحظر حيازة الأسلحة بشكل كامل بين مواطنيها، مثل كوريا الشمالية وإيريتيريا.

    الشعب الأمريكي أكثر الشعوب تسليحا في العالم

    وبحسب بيانات المنظمة فقد احتلت أمريكا المرتبة الأولى في التصنيف، وأكثر دولة يمتلك مواطنوها أسلحة في العالم، وذلك بمعدل وسطي يقدر بحوالي 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وبحسب المؤشرات فإن بعض الأشخاص لا يمتلكون الأسلحة بينما آخرون يمتلكون أكثر من قطعة، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها سماح القوانين الأمريكية للمواطنين بحيازة الأسلحة.

    أكثر 10 دول عربية يحمل مواطنوها السلاح

    تصدر اليمن المركز الأول عربيا بحسب الدراسة بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص، في حين جاء لبنان في المركز الثاني عربيا، بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز 11 عالميا، وجاء العراق في المرتبة الثالثة عربيا (26 عالميا) بمعدل 19.6 سلاح لكل 100 شخص، وحاز الأردن على المرتبة الرابعة عربيا (32 عالميا) بمعدل 18.7 لكل 100 شخص، والإمارات في المركز الخامس عربيا (35 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والسعودية في المرتبة السادسة عربيا (36 عالميا)بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وقطر في المرتبة السابعة عربيا (37 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وسلطنة عمان في المرتبة الثامنة عربيا (39 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والكويت في المرتبة التاسعة عربيا (40 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، أما ليبيا فقد احتلت المركز العاشر عربيًا (54 عالميا) بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 ليبي حيث يوجد فيها 851 ألف سلاح.

    مصر وسوريا في مراكز متوسطة

    احتلت كل من مصر وسوريا مراكز متوسطة من ناحية التصنيف العالمي فأتت سوريا في المرتبة 89 عالميا، بمعدل قدره 8.2 سلاح لكل 100 شخص، أما السودان فقد أخذ المرتبة 99 عالميا بنسبة 6.6 سلاح لكل 100 شخص، أما المغرب فأخذ المرتبة 112 عالميا بمعدل 4.8 سلاح لكل 100 شخص، أما مصر فحازت على مرتبة جيدة 128 عالميا، مقارنة بتعداد سكانها بنسبة تقدر 4.1 سلاح لكل 100 شخص.

    الشعوب العربية الأقل تسليحا

    الجزائر حازت على نسبة منخفضة تقدر بحوالي 2.10 سلاح لكل 100 مواطن وحصلت على المرتبة 161 عالميا، وجاءت كل من فلسطين وتونس في المركز 174 و 172 على التوالي عالميًا وهما أقل الدول عربيًا شعوبها حيازة للأسلحة بمعدل قدره 1.1 لكل 100 شخص.

    الشعوب الأكثر تسليحا في العالم

    بحسب الدراسة تصدرت أمريكا القائمة بعدد أسلحة يفوق تعداد السكان ويصل إلى بـ 393,347,000 قطعة، علمًا أن عدد سكانها بلغ في عام 2019 حوالي 329,064,917 نسمة، وحلت في المركز الثاني عالميا جزر فوكلاند بمعدل 62.1 قطعة لكل 100 شخص، وفي المركز الثالث جاءت اليمن، بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص.

    الشعوب الأقل تسليحا في العالم

    أتت تايوان في ذيل القائمة، والتي تمثل أقل الشعوب تسليحا في العالم، بنسبة صفر لكل 100 شخص، وتبعتها في المرتبة الثانية أندونيسيا، بنسبة مشابهة، في حين أتت كرويا الجنوبية في المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بحوالي 0.2 لكل 100 شخص،  وجزر سلمون في المرتبة الرابعة وبنين في المرتبة الخامسة واليابان في المرتبة السادسة، وكوريا الشمالية في المرتبة السابعة، ومالاوي في المرتبة الثامنة وتيمور الشرقية في المرتبة التاسعة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة.

    أساباب اختلاف الأرقام مقارنة بالحالة الأمنية

    من الواضح أن ترتيب توزع السلاح بين المواطنين غير مرتبط بشكل مباشر بالحالة الأمنية، لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالقوانين والأنظمة التي تتيح للمواطنين حيازة الأسلحة، على سبيل المثال، تسمح سوريا للمواطنين بحيازة الأسلحة بحدود ضيقة جدا، للمواطنين المدنيين خارج المؤسسات العسكرية أو الجهات المنوط بها ضبت الأمن العام كالشرطة، وبشروط قاسية جدا، لكذلك أعطت معدلات منخفضة بالرغم من وجود حرب استمرت حوالي 9 سنوات في البلاد، ويمكن القول بأن سوريا قبل الحرب كانت ستحوز على معدلات منخفضة جدا بيحازة الأسلحة بين المواطنين، لأنها كانت نادة جدا قبل بداية الأزمة السورية.

    وفي دول الخليج على سبيل المثال وتونس ومصر والمغرب والجزائر من الصعب جدا الحصول على سلاح مرخص، خصوصا في المدن الرئيسية، وتفرض قوانين السلاح والذخيرة بهذه البلدان شروطا صارمة جدا للحصول على ترخيص الحيازة كخلو السجل العدلي من أحكام جنائية، عدم التورط في نزاعات وجرائم والأهلية العقلية والصحية، تبرير الرغبة في امتلاك السلاح والغرض منه وغيرها من الشروط.

    الأزمات العربية لعبت دورا في انتشار السلاح

    من المؤكد أن الكثير من الدول العربية التي شهدت نزاعات عسكرية وحروبا مؤخرا، كالعراق وسوريا وليبيا واليمن، ساهم عدم الاستقرار الأمي فيها بانتشار ظاهرة حيازة الأسلحة، كنوع من الحماية الذاتية التي يحاول الأفراد من خلالها حماية أنفسهم وعائلاتهم وممتلاكاتهم، خصوصا مع انتشار بعض المجموعات المسلحة الإرهابية وما رافقها من عمليات الخطف والقتل، كعمليات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) والتي أدت لقيام بعض العشائر والبلدات بتسليح نفسها في عدد من القرى السورية والعراقية.

    انظر أيضا:

    تقرير إسرائيلي يحذر من أخطر أسلحة "حزب الله" ويكشف نقطة المواجهة المرتقبة
    بالفيديو...أخطر الأسلحة على البشرية
    تحديد "أخطر أسلحة روسيا"
    مجلة أمريكية تعدد 5 أخطر أسلحة روسية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسن تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    الإطلالة الساحرة في أوسكار 2020
    جدار ترامب يدنس مقابر الهنود الحمر
    "جدار ترامب" يدنس مقابر الهنود الحمر
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك