"إيل-38" تحلق على علو منخفض للغاية... فيديو

حلقت طائرتين بأربعة محركات كبيرة فوق المطار الشمالي على مسافة لا تزيد عن 50 مترًا من الأرض. وكان علو إحدى الطائرات أقل من هذا. لم يتم الإبلاغ عن تاريخ تصوير الفيديو.

"إيل-38": طائرة متوسطة المدى مضادة للغواصات، تم تصميمها على أساس طائرة الركاب إيل-18. مصممة للبحث وتدمير غواصات العدو، والاستطلاع البحري، وعمليات البحث والإنقاذ، وزرع الألغام.

الآن يتم تحديث أسطول إيل-38 البحرية مع تثبيت مجمع جديد مضاد للغواصات "نوفيلا". وبفضله تحصل الطائرة على المزيد من الفرص للبحث عن غواصات العدو وتوجيه السفن المضادة للغواصات عليها. أيضا ظهر على متنها معدات التشويش الإلكترونية.