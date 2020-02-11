شويغو: القوات الروسية بدأت تتسلم أسلحة الذكاء الاصطناعي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن النماذج الحديثة من المعدات العسكرية القائمة على التقنيات الرقمية وعناصر الذكاء الاصطناعي بدأت في دخول الخدمة لدى القوات.

كما أشار الوزير إلى أن عدد أسلحة الذكاء الاصطناعي قد زاد أكثر من 12 مرة منذ عام 2012، وأن عدد صواريخ كروز عالية الدقة 30 مرة. تم تخفيض وقت إعداد مهام الطيران من شهر ونصف إلى ثلاث ساعات.

ووفقا له، بدأت أنظمة الأسلحة التي ليس لها نظائر في العالم المناوبة القتالية. بمساعدة عملية التدريب القتالي، يتقن الأفراد بنشاط استخدام الأنظمة الآلية والطائرات المسيرة، والتي يزيد استخدامها بشكل كبير من الفعالية القتالية للقوات.