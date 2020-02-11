أفضل 5 طائرات على أساس المقاتلة الأم "سو-27"

ذكر المؤلف أن طائرة سو-27 (Flanker) دخلت خدمة القوات الجوية السوفيتية في عام 1985، كمقاتلة ثقيلة للتفوق الجوي. تم تصميمها لمواجهة خصومها الأمريكية F-14 Tomcat وF-15 Eagle.

منذ ذلك الحين، تم تحديث تصميم الطائرة بشكل كبير. علاوة على ذلك، هناك أكثر من 500 طائرة في خدمة جيش التحرير الشعبي الصيني.

وفقًا للمؤلف، فإن سو-27 قد أثبتت نفسها بجدارة وتم تعديلها لتحقيق مجموعة واسعة من الأدوار - من مقاتلة هجومية خاصة إلى مقاتلة تفوق جوي. وفي جميع الحالات، يتم استخدام خصائص الطيران الأصلية، بما في ذلك مدى الرحلات الطويلة والسرعة العالية والارتفاع وإمكانية المناورة الممتازة.

نظرًا لأن الإصدارات الأكثر تقدماً من سو-27 سيتم إنتاجها خلال عام 2020 ، وربما بعد عام 2030، يقيم المؤلف أفضل تعديلاتها.

1- J-11D

هذه هي خليفة شنيانغ J-11B ، التي دخلت الخدمة في منتصف التسعينيات كنظير صيني ل"سو-27إم". إنها تختلف عن الأصلية بإلكترونيات الطيران الأكثر تقدماً والمواد المركبة وأنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة. إنه تتفوق على "الطائرة الأب"، وفي التصميم، بسحب المجلة.

ولعل J-11D هو برنامج الجيل الرابع الأكثر طموحًا في الصين. هي حاليا قيد تطوير نموذج أولي.

2- سو-35

انضمت إلى الأسطول القتالي الجوي لروسيا في عام 2014. أصبحت أول مقاتلة في روسيا لكسب الهيمنة في الجو، تم إطلاق الإنتاج الضخم بعد إصدار سو-27. إن أبرز التحسينات على الطائرة هي محركاتها AL-41F1S الأكثر قوة (الأولى في العالم التي لديها القدرة على التحكم في ناقل الحركة ثلاثي الأبعاد)، وهي أخف وزناً، وأنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة.

المقاتلة متفوقة بفضل التكنولوجيا الشبح. وهي مجهزة بصواريخ "جو – جو" بعيدة المدى. على وجه الخصوص، الصواريخ الأسرع من الصوت إر-37إم بمدى 400 كيلومتر و إر-77. الطائرة قادرة على حمل 14 صاروخا. تم إنشاؤها من التفوق على F-22 Raptor .

3- J-16

دخلت الخدمة في عام 2013. إنها أفضل بكثير من التصميمات الصينية السابقة "للفلانكر" وهي مقاتلة ذو مقعدين. يمكن أن تحمل الطائرات مجموعة كاملة من الذخيرة المتقدمة "جو-أرض" من المدى القصير والبعيد.

إن رادار AESA ، مع تكنولوجيا الشبح وصواريخ "جو – جو" عالية الأداء من الجيل الجديد، يجعلها قاتلة بشكل خاص لطائرات العدو. وتفيد التقارير أنه تم تطوير صاروخ بعيد المدى، مصمم لتدمير طائرات الدعم القتالية، للطائرة J-16، مثل الناقلات الجوية (طائرات التزويد بالوقود) وطائرة الاستطلاع AWACS. أجهزة الاستشعار القوية وتقنية التخفي وخصائص الطيران العالية، تجعل الطائرة "صائدة ناقلات" فعالة، وهي ذو قيمة خاصة عند المواجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

4- سو-34

هي مثل سو-35، دخلت الخدمة في 2014. وهي مختلفة عن التصميم الأصلي سو-27. مقاتلة هجومية من الدرجة الثانية، لديها فقط قدرات دفاعية "جو-جو" ثانوية. يمكن للطائرة حمل عدد من الذخيرة المتقدمة المضادة للطائرات والمضادة للسفن، بما في ذلك صواريخ كروز يصل مداها إلى 5500 كيلومتر.

هناك أسلحة قوية في ترسانتها: صواريخ X-65SE و X-SD بمدى طيران يبلغ 600 كيلومتر، X-41 الأسرع من الصوت و X-31A.

5- سو-30 إم إس

هذه هي النسخة الأكثر تقدما من سو- 27. هي أكثر فعالية من النموذج الأصلي سو- 30 ، دخلت الخدمة عام 1996.

تمتلك المقاتلات رادار H011M Bars ، يوفر مدى اكتشاف يبلغ 400 كيلومتر. إنه يمكن الطائرة من مهاجمة الأهداف غير المرئية.

تجعل إلكترونيات الطيران المبتكرة وأنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة من الطائرة من الجيل الرابع من الطائرات الفتاكة مع أكثر من عشرة (أو أكثر) صواريخ "جو – جو".