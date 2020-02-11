مجلة أمريكية: روسيا أصبح لديها أسطول مخيف من المقاتلات الشبحية "سو 57"

تمثل مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57"، واحدة من أخطر المقاتلات الحربية، التي ستكون قادرة على فرض هيمنة جوية كاملة على ميادين القتال، في حروب المستقبل.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن روسيا أصبح لديها أسطول من مقاتلات "سو 57"، الذي أصبح أكثر قوة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أنباء سيئة لأوروبا.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى مقطع فيديو، ظهرت فيه 6 مقاتلات "سو 57" خلال تحليقها في الجو، تمثل إحدى مراحل الترويج لتلك المقاتلات الخارقة، التي يوجد منها حاليا 12 طائرة.

Путин прибыл в Ахтубинск в сопровождении шести истребителей Су-57: https://t.co/BGQpCFXNjC pic.twitter.com/rGhc1BmsMP — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) May 14, 2019

ونوهت المجلة إلى تصريح سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف فيه المقاتلة الشبحية الروسية "سو 57" بأنها أفضل مقاتلة حربية في العالم.

وأوضحت المجلة أن العديد من الدول تبدي اهتماما بشراء الطائرة الروسية "سو 57"، وأبرزها تركيا والهند والصين.

ولفتت المجلة إلى أن بوتين وصف امتلاك روسيا لتلك المقاتلات الجبارة، بأنها قفزة إلى مقاتلات الجيل الجديد، التي يمكنها أن تمتلك اليد العليا في حروب المستقبل، مشيرة إلى قول بوتين للطيارين: "يجب أن تواصلوا العمل مع مصممي الطائرة، وتطلعوهم على أية ملاحظات خلال الطيران التجريبي"، مضيفا: "نعتمد على مهاراتكم بصورة كبيرة في قيادة تلك الطائرة".

ويقول موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي، إن هيكل مقاتلات "سو 57"، تم تصميمه ليكون قادرا على امتصاص أشعة الرادارات بنسبة تجعل اكتشافها أكثر صعوبة، مقارنة بالمقاتلات الأخرى، وهو ما يجعلها مصدر رعب لمقاتلات الجيل الخامس الأمريكية مثل "إف 35".

Bad news for Japan and Taiwan. https://t.co/VbAr6SN4xt — National Interest (@TheNatlInterest) February 9, 2020

وبدأت روسيا مشروع الطائرة منذ عام 1990، وقامت بأول طلعة تجريبية عام 2010، ووصل عدد طلعاتها التجريبية إلى 5 طلعات، حتى 2013، بحسب موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي.

ويبلغ طول الطائرة 22 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 14.2 متر، بحسب موقع "ميليتري توداي"، وتعد طائرة هيمنة جوية من نوع فريد، يمكنها آداء مهام متميزة في حروب المستقبل.

وتقوم شركة "سوخوي" الروسية بتصنيعها بالتعاون مع شركة "يونايتد إيركرافت" الروسية، وهي طائرة بمقعد واحد، تمتلك كرسي قذف ينتمي للجيل "4++"، وهو ما يزيد مستوى الأمان للطيار إلى درجات عالية، حيث يمكنه العمل، حتى عندما تكون الطائرة في وضع مقلوب، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.