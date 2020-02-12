روسيا تطور أسلحة مضادة للصواريخ الأسرع من الصوت

أبلغ مصدر في المجمع الصناعي العسكري صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن روسيا تطور وسائل حماية ضد الأسلحة الفرط صوتية.

يعتقد الخبراء أن هذا العمل مهم للغاية اليوم، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن البنتاغون أعلن عن خطط لاختبار أربع ذخائر تفوق سرعتها سرعة الصوت في عام 2020.

اتخذت وزارة الدفاع قرارًا بتطوير نظام صواريخ اعتراضي متعدد المهام بعيد المدى لمقاتلة "ميغ-31" و"ميغ-41" الواعدة قادر على إصابة الذخيرة الأسرع من الصوت.

وقد أجريت دراسات نظرية على صاروخ "جو-جو" بعيد المدى برأس حربي انشطاري. أحد المرشحين ليكون الذخيرة المضادة للأسلحة الأسرع من الصوت هو الصواريخ متوسطة المدى الواعد كي-77إم، وفقا للصحيفة.