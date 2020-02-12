اختبار مدى صمود الرشاش السوفيتي "بي بي شي-41"... فيديو

أجرى المتخصصون في مجمع كلاشنيكوف اختبارات للرشاش السوفيتي "بي بي شي-41"، الذي كان في خدمة الجيش الأحمر خلال الحرب الوطنية العظمى، ليعرفوا مدى صموده.

ولاختبار الرشاش الذي أنتج في عام 1942، تم إعداد مخازن ذخيرة متنوعة، مجموع الذخيرة 913 طلقة. قام المتخصصون بإطلاق النار بشكل مستمر، وتغيير المخزن واحدا تلو الآخر.

أثناء الاختبار، تغير معدل إطلاق النار، ولكن لم تكن هناك تغييرات أخرى. ونتيجة لذلك، أطلق أخصائي كلاشنيكوف النار واستخدم جميع الذخيرة المتاحة، وظهرت المشاكل عندما تم وضع مخزن كان به عيب. بعد أن برد الرشاش، تمكن المختبر من إطلاق الذخيرة مرة أخرى دون أية مشاكل 71 طلقة.

أشار الأخصائي إلى أن الرشاش ضعيف مقارنة بالأسلحة الحديثة.

وقال الأخصائي: "لا يوجد شيء يمكن أن ينكسر أو شي يمكن أن يحترق، جميع الأجزاء الخشبية خلف المخزن وقناة السبطانة"، واصفا الرشاش بأنه سلاح بسيط وموثوق.