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    قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019

    12 معلومة عن تاريخ القواعد العسكرية الأمريكية في العراق

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    رصد عسكري
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    ينقسم الوجود الأمريكي في العراق، إلى فترتين، بدأت الأولى بعد احتلال العراق عام 2003، واستمرت حتى 2011، عندما قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سحب القوات الأمريكية من العراق.

    ووصل عدد القوات الأمريكية في العراق إلى 150 ألف جندي، حتى تم إعلان انسحابها عام 2011، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

    وبدأت الفترة الثانية، عام 2014، عندما قررت واشنطن إرسال قوات عسكرية إلى العراق، لقيادة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا والعراق، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، بينما تشير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن عدد العسكريين الأمريكيين، الموجودين في العراق حاليا، نحو 6 آلاف جندي.

    وخلال تاريخ الوجود العسكري الأمريكي، في العراق، تم نشر القوات الأمريكية، في نحو 12 قاعدة عسكرية، وفقا لما هو معلن، بشأن مواقع تلك القوات، بحسب موقع "ميليتري بيسز"، الذي أورد قائمة بالقواعد الأمريكية، في العراق، مشيرا إلى أن ذلك يشمل القواعد، التي تم إغلاقها.

    وتعد قاعدتا عين الأسد، وأربيل، الجويتين، من أبرز القواعد العسكرية الأمريكية، في العراق، في الوقت الحالي، ويرجع تاريخ استخدامها إلى عام 2003، عقب غزو العراق، بحسب صحيفة "تلغراف".

    1- قاعدة أبو غريب 

    من أول القواعد العسكرية الأمريكية، التي تم إنشاؤها في العراق، بعد احتلاله عام 2003، وتقع في مدينة "أبو غريب"، على بعد 32 كيلومترا، من العاصمة بغداد، وعلى بعد 15 كم، من مطار بغداد.

    2- قاعدة الفلوجة

    يشار إليها بـ"معسكر الفلوجة"، وهي قاعدة عسكرية كانت تستخدمها القوات الأمريكية في العراق، وتقع بالقرب من قاعدة أخرى يطلق عليها "كامب باهاريا"، التي تقع خارج مدينة الفلوجة.

    3-  معسكر أشرف

    توجد في مدينة الخالص بمحافظة ديالى العراقية، بالقرب من الحدود العراقية مع إيران، ويطلق عليه أيضا "الأسد الأحمر".

    4- معسكر العدالة

    يقع في منطقة الكاظمية، في بغداد ويعرف رسميا باسم معسكر "بانزاي"، وتم استخدام تلك القاعدة العسكرية، عام 2006، في إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وآخرين، أبرزهم على حسن المجيد، المعروف بـ"على الكيماوي"، الذي تم إعدامه في نفس المكان عام 2010.

    5- قاعدة سكايز

    تقع بمحافظة نينوى، شمالي العراق، على بعد كيلومترات، من مدينة تلعفر، وكان الهدف منها دعم القوات الأمريكية، خلال حرب العراق، وتضم مدرج طائرات، ومستشفى.

    6- معسكر النصر

    يقع في بغداد ويضم العديد من المواقع العسكرية، وكان يعد من أهم القواعد العسكرية، بعد الغزو الأمريكي للعراق، وكان عدد المواقع الموجودة به يصل إلى 10 مواقع عسكرية، بالقرب من مطار بغداد.

    7- معسكر بوكا

    يقع في محيط مدينة أم القصر، بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، وكانت واحدة من أهم المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، بعد الغزو الأمريكي عام 2003، ووضع الجيش الأمريكي بها مجموعة من أخطر سجناء الحرب في العراق.

    8- قاعدة زرباطية

    تقع بمحافظة واسط، على الحدود العراقية الإيرانية، وتم إنشاؤها، بعد الغزو الأمريكي للعراق، بسنوات.

    9- معسكر التاجي

    يوجد في بغداد، وتستخدمه القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي.

    10- قاعدة بلد الجوية

    كانت واحدة من أهم القواعد العسكرية، التي تستخدمها القوات الأمريكية في العراق، ويطلق عليها عدة أسماء أبرزها "معكسر أناكوندا"، وتقع على بعد أكثر من 60 كيلومترا، شمال بغداد.

    11- قاعدة عين الأسد

    توجد بمحافظة الأنبار، شمال غربي العراق، وبها نحو 1500 جندي أمريكي، إضافة إلى جنود نرويجيين وكنديين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، ووفقا لما ذكره موقع "أمريكان سيكيوريتي بروجيكت".

    وفي عام 2007 قام الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، بزيارة القاعدة الأمريكية، وفي عام 2009، زارها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بينما زاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، وقام نائبه مايك بنس، بزيارتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة عين الأسد التي قصفتها إيران
    © Sputnik /
    11 معلومة عن قاعدة عين الأسد التي قصفتها إيران

    12- قاعدة أربيل الجوية

    يوجد فيها مقر للقوات الخاصة الأمريكية، وهي مزودة بصواريخ وطائرات ورادارات متطورة، وقد بدأت قوات التحالف بقيادة أمريكا، استخدامها في عام 2015، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    غزو العراق, الاحتلال الأمريكي, إنشاء قاعدة عسكرية, الجيش الأمريكي, القواعد الأمريكية, العراق
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