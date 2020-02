البنتاغون: نحن بحاجة لتحديث "الثالوث النووي" لمواجهة الأسلحة الروسية الجديدة

واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب مدير المشتريات والدعم اللوجستي في وزارة الدفاع الأمريكية، آلان شافر في مؤتمر الردع النووي: "هذا (السلاح الجديد -"أفانغارد") يشكل تهديدا لدفاعنا، يشكل تهديدا "لثالوثنا النووي، وهذا هو السبب وراء أهمية تحديث الثالوث النووي".

