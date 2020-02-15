الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" تختبر المدفعية في بحر بارنتس

دخلت أول فرقاطة من الإنتاج الضخم من مشروع 22350 "أدميرال أسطول كاساتونوف" بحر بارنتس يوم الجمعة لإجراء اختبار آخر. هذه المرة سيقوم الطاقم بالتحقق من مدفعية السفينة.

وقال القبطان ورئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي فديم سيرغا، ستطلق الفرقاطة النار على أهداف بحرية. لضرب الدرع، سيستخدم الطاقم المدفعية أ-192، بالإضافة إلى نظام المدفع السريع للدفاع الجوي "بالاش".

في بحر بارنتس ، وقامت السفينة باختبار نظام الحرب الإلكترونية، واختبرت أيضًا نظام الصواريخ "بوليمنت – ريدوت". حلقت طائرات سو-24 وأ إن-26 حول "الأدميرال كاساتونوف" على ارتفاعات ومسافات مختلفة.

بدأت السفينة الجديدة اختبارات الحكومة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في البحر الأبيض. أطلق الطاقم صواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس" على الأهداف الساحلية والبحرية. أجرت سلسلة من الاختبارات في بحر بارنتس. بعد الانتهاء من الاختبارات، ستدخل "الأدميرال كاساتونوف" ترسانة الأسطول الشمالي.